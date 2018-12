Facebook

Das Silvester-Feuerwerk an der Drau bildet den Höhepunkt zum Jahreswechsel © KK/Stadt Villach

An keinem Tag im Jahr ist die Feinstaubbelastung laut Experten größer als am 1. Jänner. Silvesterfeuerwerke treiben die Werte in Rekordhöhe, Belastungen für Mensch, Tier und die Umwelt sind die logische Konsequenz.

In der Region gilt vielfach ein Feuerwerksverbot.

