Ausverkaufte Küchenparty in der Elbphilharmonie: Das Villacher Festival Küchenkult gastierte in der Hansestadt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vor und in der Elbphilharmonie ging es rund © Region Villach

Moin, moin! Gemeinsam mit der Bauerngman legte die Tourismusregion Villach am Donnerstag in Hamburg einen Auftritt hin, über den die Hanseaten staunten: Die Kärntner rührten in der Elbphilharmonie die Werbetrommel für das Genussfestival Küchenkult.

„2019 wird sich unser Veranstaltungsreigen erstmals übers ganze Jahr ziehen“, kündigte Regionsgeschäftsführer Georg Overs an. Für den Vorgeschmack hatte das Team um Projektmanager Michael Sternig die Besten inklusive aller Zutaten nach Hamburg gebracht: Tici Kaspar, Thomas Mayerl (Lagana, Holiday Inn), Jürgen Perlinger (Das kleine Restaurant, Warmbaderhof), Hannah Widnig und Michaela Tiefenbacher (Naturel Hotels), „Zitrusgärtner“ Michael Ceron, Ursula Karner und Jürgen Schmuck (Karnerhof), die Kaffeemacher Yvonne Krakolinig und Martin Kribitsch, Bernhard Trügler (Alte Point) sowie Markus Eisner (Wirtshaus Umadum). Hannes Tschemernjak (Tschebull) kam mit Koch-Legende Josef Viehhauser. „Als gebürtiger Kärntner ist das eine Ehresache“, strahlte der Stargast, während die von Michael Vodicka-Unterweger angeführten Kirchtagslader die 240 Gäste des ausverkauften Abends hochleben ließen.

Kulinarikfestival: Villacher Küchenkult gastierte in Hamburg Klicken Sie sich durch die Fotos! Region Villach Klicken Sie sich durch die Fotos! Region Villach Klicken Sie sich durch die Fotos! Region Villach Klicken Sie sich durch die Fotos! Region Villach Klicken Sie sich durch die Fotos! Region Villach Klicken Sie sich durch die Fotos! Region Villach Klicken Sie sich durch die Fotos! Region Villach Klicken Sie sich durch die Fotos! Region Villach Region Villach Region Villach Region Villach Region Villach Region Villach Region Villach Region Villach Region Villach Region Villach 1/17

Natürlich durfte ein Villacher-Bier-Anstich nicht fehlen, bei dem Bürgermeister Günther Albel und Brauerei-Prokurist Peter Peschel assistierten. Außerdem gab's Wein aus dem Trippelgut, Tropfen von Pfau-Edelbrenner Valentin Latschen und ein Versprechen von allen Beteiligten und den anwesenden Unternehmern wie Tourismus-Spartenobmann Helmut Hinterleitner: Fortsetzung folgt - beim Urlaub in der Region Villach.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.