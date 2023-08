Kurz nach 13 Uhr meldete ein besorgter Nachbar am Montag der Feuerwehrleitstelle Villach-Stadt, dass aus einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrparteien-Wohnhauses in der St. Magdalenerstraße der Alarmton eines Heimrauchmelders sowie Brandgeruch wahrzunehmen waren.

Er alarmierte die Hauptfeuerwache sowie die FF Perau. Binnen kürzester Zeit rückte die Hauptfeuerwache Villach mit zwei Tanklöschfahrzeugen zum Einsatz ausrückten. "Da auf Klingeln und Klopfen niemand reagierte, wurde die Tür mittels hydraulischem Türöffner gewaltsam aufgebrochen", berichtet Einsatzleiter Oberbrandmeister Scharf Alexander, Zugskommandant der Hauptfeuerwache. Nach dem Öffnen der Türe konnten leichter Rauch wahrgenommen und angebrannte Speisen am Herd als Ursache festgestellt werden. Somit war ein Ausrücken der FF Perau nicht erforderlich.

© KK/HFW VILLACH

Zwei Hasen waren in Wohnung

"Glücklicherweise waren zu diesem Zeitpunkt keine Personen in der Wohnung. Zwei Hasen, welche sich in einem Gehege im Wohnzimmer befanden, nahmen durch die nur leichte Rauchentwicklung keinen Schaden", so OBM Scharf Alexander weiter.

Abschließend wurde der Rauch mittels Hochleistungslüfter aus der Wohnung geblasen und die Türe wieder sperrbar gemacht. Ein größerer Brand konnte durch die aufmerksamen Nachbarn und den raschen Einsatz der Feuerwehr verhindert werden.

Im Einsatz stand die Hauptfeuerwache Villach mit zwei Fahrzeugen und zehn Mann, gemeinsam mit der Polizei Villach.