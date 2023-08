Es ist bereits das vierte Mal, dass Regisseur Bernd Liepold-Mosser am Rathausplatz in Villach Musiktheater macht. Immer im Zweijahresabstand bringt er dabei Stücke auf die Open-Air-Bühne, die Villach so noch nicht gesehen hat. Mit dem gestrigen Mittwoch war es wieder so weit: "Wir haben eine neue Form von Musical in die Stadt gebracht. Es ist eine riesige Show mit Videos, Choreografie und Livemusik." Für letztere zeigt sich Musiker Oliver Welter (Gründer der Band Naked Lunch) verantwortlich. "Welter hat für unser Stück elf Lieder geschrieben", lobt ihn Liepold-Mosser.