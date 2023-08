Etliche Stunden brachten die Feuerwehren in Kärnten in den letzten Tagen mit kräftezehrenden Hochwasser-Einsätzen auf. Doch nun gab es am Wochenende bei der Hauptfeuerwache Villach trotzdem einen Grund zur Freude: Am Samstag gaben sich Feuerwehrkamerad HFM Christian Peter Ratschnig und seine Janine in der Basilka Maria Loretto das Ja-Wort. "Sie haben sich getraut!", mit diesen Worten teilte die Feuerwehr auf Facebook erste Bilder der Hochzeit ihrer beiden Mitglieder.