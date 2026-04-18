Die 380-kV-Leitung gilt als eines der größten Infrastrukturprojekte Kärntens und sorgt seit ihrer Präsentation für Diskussionen in der Bevölkerung. Sie soll die Stromversorgung langfristig absichern und zwischen Lienz und Obersielach einen Lückenschluss im Höchstspannungsnetz bilden.

In Villach wird noch verhandelt

Zu Wochenbeginn legten die Projektbetreiber Austria Power Grid (APG) und Kärnten Netz einen neuen Planungszwischenstand vor. Während in Oberkärnten und im Bezirk St. Veit Teile der Trassenführung bereits fertiggeplant und fixiert sind, stehen im Bezirk Villach entscheidende Wochen bevor. Kartierungen laufen noch, Gespräche mit Gemeinden und Grundstückseigentümern gehen in die finale Phase.

In mehreren Gemeinden zeigt sich, dass die präsentierte Trasse nicht unverändert bleibt. In Velden wurde eine ursprünglich geplante Führung im Bereich Oberwinklern deutlich verschoben. Bürgermeisterin Margit Heißenberger (SPÖ) erklärt: „Die ursprünglich ins Auge gefasste Trassenführung wurde weiter nach Norden verlegt, damit sie nicht in unmittelbarer Nähe von Wohnobjekten verläuft.“

„Gespräche auf Augenhöhe“

Auch in Treffen wird intensiv verhandelt. Bürgermeister Klaus Glanznig (SPÖ) spricht von Fortschritten bei den Verhandlungen. In dieser Woche habe es Begehungen mit der APG, der Politik und der Bürgerinitiative gegeben. „Wir sind ein Stück weitergekommen, aber noch nicht ganz zufrieden. Die Gespräche finden aber auf Augenhöhe statt.“ Unterstützung kommt auch aus Teilen der Bürgerinitiative, die einzelne Anpassungen als Erfolg sehen. Gemeinderat Herbert Zankl-Omann (FPÖ) verweist auf konkrete Verschiebungen bei sensiblen Bereichen im Gemeindegebiet. „In mehreren Ortschaften ist es gelungen, weiter von den Häusern wegzukommen, das sind Teilerfolge“, sagt er. Gleichzeitig bleibe etwa die Situation in Töbring schwierig, man arbeite weiter an einer Lösung.

In den Gemeinden Paternion, Stockenboi und Ferndorf wurden Varianten bereits mehrfach überarbeitet. Paternions Bürgermeister Manuel Müller (SPÖ) berichtet von Anpassungswünschen in Pogöriach und Pöllan, die auf Wünsche aus der Bevölkerung zurückgehen. In den nächsten Tagen wird bei einem Termin in Klagenfurt gemeinsam mit den Nachbargemeinden verhandelt.

Bürgerinitiative hofft auf weitere Gespräche

Bei der Bürgerinitiative Landskron fühlt man sich noch nicht ausreichend eingebunden, obwohl Anfang März eine eigene Bürgerversammlung in Landskron stattgefunden hat, mit Vertretern der APG. Johann Huber von der Bürgerinitiative berichtet von einem ersten Austausch mit der APG, bei dem ein weiterer Termin zugesagt wurde, der aber noch aussteht. Aus Sicht der Initiative fehlt vor allem eine klare Position der Stadt, diese wolle man bei einem Termin mit dem Bürgermeister und Stadtrat Harald Sobe (beide SPÖ) besprechen.

(Archivbild) Wolfgang Hafner APG-Projektleiter stellte Anfang der Woche den Planungszwischenstand für die geplante 380-kV Leitung vor und gab eine Aussicht auf die weiteren Schritte © Markus Traussnig

In den kommenden Wochen startet die nächste Planungsphase mit geologischen und ökologischen Untersuchungen. Bis Herbst sollen Maststandorte, Zufahrten und Umspannwerke feststehen. Nach Abschluss der Planung folgt ein Genehmigungsverfahren über zwei Instanzen. Im günstigsten Fall könnte die Leitung 2033 in Betrieb gehen, spätestens 2035. Im Zuge des Projekts werden zudem bestehende 110-kV-Leitungen abgebaut. Laut Projektbetreibern begleiten Fachleute aus mehreren Disziplinen die Planung, gesundheitliche Auswirkungen würden auch im Verfahren umfassend geprüft.