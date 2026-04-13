Irgendwie praktisch, wenn man zwei Feste auf einmal zelebrieren kann. Brau-Union-Direktor Gerhard Leitner nutzte am Samstag die offizielle Gastgarten-Eröffnung im Villacher Brauhof, um mit ein paar engen Freunden gleich auch noch auf seinen 59. Geburtstag anzustoßen. Das Tschebull-Duo Hannes Tschemernjak und Brigitte Heider hatte für den besten Freund ein Holzkistchen mit einem edlen Barolo mitgebracht.

Wirte-Papa Franz Huditz sen. – er hatte fürs Gastgarten-Opening eine Woche lang alle Tische neu lackiert und poliert – brachte selbst fabrizierte Bratwürstel mit. Brau-Union-Regionalmanager Oliver Plieschnig erzählte allen begeistert von der nahenden Eröffnung der Villacher Stadtbrauerei am 6. Mai. Die vollen Bierkrüge kreisen ließen unter anderem Landtagspräsident Andreas Scherwitzl, die Touristikerinnen Nicole Ottacher (Hotel „Goldenes Lamm“), Eva Maria Eder (Hotel „City“), Filmproduzent Wolfram Winkler und HSI-Promoter Richard Hartner.

Alle klatschen begeistert zu der von Brauhof-Chefin Steffi Güldner engagierten Band „Strawanza“. Die sechs Musikstudenten sorgten für eine Stimmung wie am Münchner Oktoberfest. „Steffi“, sagte Paradewirt Franz Huditz jun. zufrieden, „die kannst gleich wieder engagieren.“ Denn der Brauhof- und Felsenkeller-Chef hat für den Gastgarten in Villach noch spannende Pläne.