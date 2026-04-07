Eine Hauskatze wurde am Abend des Ostersonntags in Villach aus einer verrauchten Wohnung gerettet. Im Einsatz waren rund 30 Kräfte der Hauptfeuerwache Villach und der Freiwilligen Feuerwehr Perau mit insgesamt sechs Fahrzeugen sowie die Polizei.

Die Mieter im Mehrparteienhaus hörten gegen 19:30 Uhr den Rauchmelder und rochen auch Brandgeruch aus einer Wohnung. Wenige Minuten nach dem Notruf trafen die Feuerwehren ein, betroffen war eine Wohnung im zweiten Stock.

Zwei Feuerwehren waren am Ostersonntag in Villach im Einsatz © HFW Villach

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Personen in der Wohnung befinden, verschaffte sich ein Atemschutztrupp mit Hilfe eines hydraulischen Türöffners Zutritt. Die Wohnung wurde durchsucht, es war jedoch niemand zu Hause. „Der Atemschutztrupp entdeckte aber eine Hauskatze in den stark verrauchten Räumen. Das Tier wurde sofort ins Freie gebracht und durch die Einsatzkräfte mit medizinischem Sauerstoff erstversorgt“, so die Hauptfeuerwache in einer Aussendung.

Noch während des Einsatzes kehrte der Mieter der betroffenen Wohnung zurück, konnte seine Katze übernehmen und brachte diese zur weiteren Versorgung zu einem diensthabenden Tierarzt nach Feistritz an der Drau.

Wohnung entlüftet

Parallel dazu wurde die Wohnung mittels Hochleistungslüfter entraucht. Nach rund einer Stunde konnten die eingesetzten Kräfte wieder in ihre Rüsthäuser einrücken.

Als Ursache für die starke Rauchentwicklung wurde angebranntes Kochgut auf einem eingeschalteten Herd festgestellt.