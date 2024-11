Vor zahlreichen anderen Städten und Gemeinden hat die Stadt Klagenfurt erste unpopuläre Entscheidungen getroffen. In der Landeshauptstadt werden Park- und Kanalanschlussgebühren angehoben. Die Jahresparkgenehmigung wird künftig statt bisher 150 Euro auf 300 Euro verdoppelt, was ein jährliches Plus von 120.000 Euro für die Stadtkasse bringt. Die Parkgebührenbefreiung für Elektro-Autos ist gefallen (außer während des Ladevorgangs), was der Landeshauptstadt geschätzt mehr als 400.000 Euro an Mehreinnahmen pro Jahr bringen könnte.