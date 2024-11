Die SPÖ Finkenstein stellt sich neu auf. Nach 25 Jahren der politischen Arbeit verabschiedet sich Christine Sitter als Vizebürgermeisterin und Gemeindevorständin in den Ruhestand. Am Donnerstag haben die Sozialdemokraten ihre Nachfolge fixiert. Der bisherige Gemeindevorstand Alexander Linder (54) wird neuer Vizebürgermeister und behält das Baureferat, wer Soziales und Kultur von Sitter übernimmt, ist noch offen. „Es erfüllt mich mit Stolz, als Vizebürgermeister in einer der am schnellsten wachsenden Gemeinden in Kärnten gewählt worden zu sein. Als Sozialdemokrat stehen für mich die Bürger:innen an erster Stelle, noch vor allen parteipolitischen Interessen“, sagt Linder, der bei der Gemeinde angestellt und zweifacher Vater und Opa einer Enkeltochter ist.