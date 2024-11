Ein Vierteljahrhundert hat sich Christine Sitter in ihrer Heimatgemeinde Finkenstein politisch engagiert. Nun verabschiedet sich die SPÖ-Vizebürgermeisterin, die für Kultur und Soziales zuständig ist, in den Polit-Ruhestand. „Es ist für mich die Zeit gekommen, an die jüngere Generation zu übergeben“, sagt sie. Wer als Vizebürgermeisterin nachrücken soll, ist noch offen, im Vorstand findet sich noch Alexander Sitter, als SPÖ-Gemeinderäte aktiv sind Helmut Hernler, Klaus Smole, Franz Bin-Walluschnig, Janine Wiegele, Sandro Putzl und Thomas Arneitz.