Mit 1. November 2024 übernahm Holger Stadthalter die ärztliche Leitung in der Privatklinik Villach von Andreas Heim, der sich nach dreijähriger Leitung der Klinik und 22-jähriger Leitung der Anästhesie in den Ruhestand begibt.

Stadthalter bringt weitreichende Fachkenntnis in den Bereichen Orthopädie und Unfallchirurgie mit. Zuletzt war er interimistischer Leiter der Abteilung für Orthopädie und Traumatologie am Unfallkrankenhaus Salzburg, wo er seit August 2021 als Oberarzt und stellvertretender Abteilungsleiter tätig war.

Nach seiner Approbation als Arzt im Jahr 2010 erlangte der gebürtige Deutsche 2011 den Doktortitel der Medizin an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Es folgten Stationen an renommierten Kliniken, darunter die BG Klinik Ludwigshafen und das Universitätsklinikum Erlangen, wo er die Forschungsgruppe „3D-Bildgebung, Navigation, Robotik“ leitete.

Im Jänner 2022 habilitierte er an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und erlangte die Lehrbefugnis für das Fach Orthopädie und Unfallchirurgie und deckt mit seiner Expertise ein breites Spektrum an operativen und konservativen Behandlungen der Wirbelsäule ab. Der 40-jährige Mediziner freut sich auf seine neue Aufgabe: „Gemeinsam führen wir die Privatklinik Villach in eine Zukunft, in der Tradition auf Innovation trifft – für eine exzellente Patientenversorgung und einen Arbeitsplatz, auf den jeder stolz sein kann!“

6000 Patientinnen und Patienten pro Jahr

Die Privatklinik Villach wurde 1985 errichtet und setzt seither auf höchste technische Standards und ein breites medizinisches Leistungsspektrum. Heute deckt die Klinik mit ihren medizinischen Schwerpunkten Innere Medizin, Neurologie, Chirurgie, Gynäkologie, Brustambulanz, Wirbelsäulen- und Neurochirurgie, Orthopädie und Anästhesie sowie im diagnostischen Bereich Radiologie und Nuklearmedizin einen wichtigen Teil der regionalen Gesundheitsversorgung ab. Die Privatklinik Villach verfügt über 152 Betten. Pro Jahr werden über 6000 Patientinnen und Patienten von rund 270 Mitarbeitern betreut.