Am Villacher Rathaus wurde die schwarze Fahne gehisst. Hintergrund dafür ist das Ableben eines Ehrenzeichenträgers der Stadt. Der ehemalige Vorstand des Finanzamts Villach, Adolf Panzenböck, ist am 23. Oktober im Alter von 92 Jahren verstorben. Panzenböck bekleidete die Funktion über viele Jahre, für sein Wirken in der Stadt wurde ihm das Ehrenzeichen verliehen. „Er war mein erster Finanzamtsvorstand, streng aber gerecht. Es war eine gute Schule fürs weitere Berufsleben“, gedenkt der pensionierte Villacher Finanzbeamte Arno Kohlweg. Panzenböck verabschiedete sich im Jahr 1996 in die Pension, im Laufe seiner Karriere war er auch Steuerlandesinspektor im Finanzamt am Standort in Klagenfurt.