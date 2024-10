Das Aufsehen um die Zwangsversteigerung war groß, die Geschichte dahinter schreibt nun ein neues Kapitel. Am heutigen Mittwoch, dem 2. Oktober, wurde laut dem „Alpenländischen Kreditorenverband“ (AKV), am Landgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über den Unternehmer Martin Melinz aus St. Jakob im Rosental eröffnet. Melinz fungiert hauptsächlich als Projektentwickler und ist Geschäftsführer diverser Gesellschaften, von denen eine nun offiziell in Schieflage gerät. Die Höhe der Passiva oder Anzahl der Mitarbeiter ist laut AKV nicht bekannt.