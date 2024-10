Seit 2012 ist es möglich, in Kärnten Naturbestattungen in sogenannten Friedensforsten durchzuführen. Mittlerweile gibt es 14 solcher „Friedhöfe“. In dieser Woche wurde ein weiteres Friedensforst-Projekt in Kellerberg eingeweiht, in Pörtschach und Ferlach werden im Oktober die nächsten eröffnet.