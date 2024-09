Festliche Stimmung beim traditionellen Kirchtag in Paternion

Die Zechgemeinschaft Paternion unter Zechmeister Philipp Ortner und Zechkellnerin Anna Taurer lud am vergangenen Wochenende zum traditionellen Kirchtag in den Park neben dem Götz-Stadl. ‚Mölltal Sound‘ unterhielten die 700 Gäste am Samstag.