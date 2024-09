Der 79. Villacher Kirchtag wird als besonders erfolgreich in Erinnerung bleiben. Umso betrüblicher waren unrühmliche Vorfälle rund um Aufkleber, die von der schlagenden Mittelburschenschaft „Arminia“ am Festgelände verteilt wurden. Ihr Inhalt stand in Zusammenhang mit der deutschen Partei „Alternative für Deutschland“ (Afd), die vom Verfassungsschutz als „rechtsextremer Verdachtsfall“ bewertet wird.