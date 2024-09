Als 1902 zwei Drittel des Dorfes in Flammen stand, weil eine Frau nach dem Brotbacken das Tuch, mit dem sie die Glut aus dem Backofen gewischt hatte, achtlos neben die Streu geworfen hatte, war die Freiwillige Feuerwehr St. Ulrich schon im Einsatz. Zur Verstärkung kamen damals auch 50 Husaren aus der K&K-Militärreitschule Seebach angeritten, um den Rest der mit Schindeln gedeckten Häuser und Stadel zu retten, kann man in der von Franz Steiner verfassten Feuerwehr-Chronik lesen. Großbrände in St. Magdalen und bei den Treibacher Chemischen Werken in Seebach waren ebenfalls Herausforderungen für die neue Wehr, die vor 130 Jahren von Thomas Tengg und Josef Roth, die damals aktive Mitglieder der FF Wernberg waren, ins Leben gerufen wurde. Tengg war der gemeinsame Urgroßvater des aktuellen Kommandanten Peter Prettner und seines langjährigen Stellvertreters Ulrich Steiner, der vor acht Jahren die Funktion in die jüngeren Hände von Florian Zechner legte.