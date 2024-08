Kreative Kunsthandwerker laden zum Schmökern ein

Noch bis morgen Samstag, den 31. August verwandelt sich der Obere und Untere Kirchenplatz in Villach von 10 bis 17 Uhr in eine lebendige Bühne für traditionelles Handwerk. Beim Handwerkskunstmarkt zeigen talentierte Handwerkerinnen und Handwerker ihr Können und geben faszinierende Einblicke in verschiedene Handwerkstechniken. Einen kleinen Vorgeschmack auf das Angebotene gibt es in dieser Fotoserie.