Die Modekette „New Yorker“ gehört mit mehr als 1260 Standorten in 47 Ländern zu den führenden Unternehmen im europäischen „Young Fashion Segment“. Im Juli bestätigte das Unternehmen die zukünftige Vergrößerung seiner bestehenden Filiale im Villacher Einkaufscenter Atrio. Das Unternehmen betreibt derzeit zwei Standorte in Villach, einen in Maria Gail und die Filiale im Atrio.