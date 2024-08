Prominente Gäste beim Bürgermeisterempfang

Anlässlich des Trachtenumzugs am Kirchtagssamstag lud Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) die Ehrengäste des 79. Villacher Kirchtag zum traditionellen Bürgermeisterempfang in den Brauhof. Anschließend ging es gemeinsam zur Ehrentribüne am Nikolaiplatz.