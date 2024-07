Für die kommende Gemeinderatssitzung in Villach am Freitag, dem 5. Juli, kündigen sich hitzige Debatten an. Wie berichtet, will die ÖVP der Brau Union nach den geplanten Einschnitten für den Standort in Villach das Stadtwappen entziehen. „Weil dieses Unternehmen nicht im Sinne von Villach und auch nicht im Sinne der Mitarbeiter handelt“, bleibt Stadtrat und Gewerbereferent Christian Pober (ÖVP) bei seiner Haltung. Der Schritt muss im Gemeinderat beschlossen werden und hätte für die Brauerei weitreichende Folgen. Flaschen müssten neu etikettiert werden, das Villach Logo vom gesamten Sortiment und auch von LKW verschwinden. Passiert dies nicht, wären Strafzahlungen fällig.