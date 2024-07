Im Jahr 2017 wurde die Generalsanierung der Landwirtschaftlichen Fachschule Stiegerhof in Gödersdorf in der Gemeinde Finkenstein beschlossen, 2020 ist der Grundsatzbeschluss für die Generalsanierung gefallen, gefolgt von einem Architekturwettbewerb, Redimensionierungsplanungen und einer Großvorhabensprüfung durch den Landesrechnungshof. Heuer ist es endlich so weit: Am Gelände, wo zuletzt vor 50 Jahren saniert wurde, werden in den kommenden drei Jahren rund 47 Millionen Euro investiert. Die Kosten werden zur Gänze vom Land Kärnten getragen.