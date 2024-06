Erstes Kärntner Blackout-Dorf feierte Sommerfest

Projektentwickler und -leiter des ersten Kärntner Blackout-Dorfes in Pöckau bei Arnoldstein Kurt Strasser lud am vergangenen Freitag zum Pre-Opening und Sommerfest. Mit dabei waren die Bewohner sowie viele Projektinteressierte. Für das leibliche Wohl sorgten unter anderem Yvonne Krakolinig und Martin Kribitsch aus der Kaffeeteria in Villach. Für die musikalische Unterhaltung war unter anderem die bekannte Band „Fuzzman & the singing Rebels“ rund um Musiker Herwig Zamernik zuständig.