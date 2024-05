Beim Bezirksparteitag der Freiheitlichen im Bezirk Villach Land in Paternion wurde Maximilian Linder am Montag, 13. Mai, mit 100 Prozent der Stimmen als Bezirksparteiobmann der FPÖ Villach Land bestätigt. Der Afritzer Bürgermeister und Nationalratsabgeordnete bedankte sich bei den Delegierten „für den großartigen Vertrauensbeweis“. „Ich freue mich über dieses Zeichen des Zusammenhalts in unserem Bezirk und nehme das Ergebnis mit Demut und Dankbarkeit entgegen. Gemeinsam mit meinem Team werde ich mich weiterhin mit voller Kraft für den Bezirk Villach Land und unser Heimatland einsetzen“, so Linder.

FPÖ-Landesparteiobmann Erwin Angerer zählte zu den Ehrengästen und gratulierte Linder zu seiner Wiederwahl. Als weitere Ehrengästen waren die Kärntner FPÖ-Spitzenkandidatin zur EU-Wahl Elisabeth Dieringer-Granza, FPÖ-Generalsekretär Josef Ofner und Landtagsabgeordneter Erwin Baumann anwesend. Zu den Stellvertretern von Maximilian Linder wurden Landtagsabgeordneter Markus di Bernardo (Wernberg), Bürgermeister Gerald Ebner (Arriach), Vizebürgermeister Bernhard Gassler (Treffen), Landwirtschaftskammer-Vizepräsident Roman Linder (Afritz) und Gemeindevorstand Christian Oschounig (Finkenstein) ebenfalls einstimmig gewählt.