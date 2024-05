Christoph Hofer (49), Akkordeonlehrer an der Musikschule Villach, hat schon lange vor der Corona-Pandemie die Idee von Konzerten unter den Arkadenbögen gehabt. Durch die Einschränkungen und Unsicherheiten in den vergangenen Jahren schien dieser Plan zunächst hinfällig zu sein. Doch dann trat Christian Sturm vom Kulturreferat der Stadt Villach an ihn heran und bot seine Unterstützung für die Organisation der Konzerte an.