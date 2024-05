Die Tourismusregion Villach – Faaker See – Ossiacher See ist bald um eine Attraktion reicher. Seit dem 19. Februar entsteht in Drobollach am Faaker See ein moderner Pumptrack, also ein asphaltierter Rundkurs aus Wellen, Steilkurven und Sprüngen, der für Fahrräder, Scooter und Skateboards geeignet ist. Die Kleine Zeitung berichtete.