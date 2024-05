Die „Hiatla“ luden zur 1. Mai-Feier

Der Paternioner Hutclub „Die Hiatla“ luden am Mittwoch auf den Anna-Plazotta-Platz in Paternion, um gemeinsam den 1. Mai zu feiern. Für Speis und Trank sorgte die Familie Michorl vom Gasthof Tell gemeinsam mit der FF Paternion. Bezahlt wurde einmal mehr mit dem eigens kreierten „Paternioner Taler“, den man vor Ort erwerben konnte.