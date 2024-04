Das hat sich der Verein gegen Tierfabriken (VGT) anders vorgestellt. Die Tierschützer wollten am heutigen Mittwoch direkt vor dem Eingang des Congress Centers in Villach gegen Vollspaltböden in der Schweinehaltung demonstrieren. Dazu sollte es nicht kommen, denn die Österreichischen Bäuerinnen haben den VGT ausgebremst und vor dem Veranstaltungsaal in dem der Bundesbäuerinnentag mit 1000 Gästen ausgetragen wurde, selbst eine Versammlung angemeldet.