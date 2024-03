Die Stadt Villach bietet auch heuer Selbstverteidigungskurse für Frauen und Jugendliche an. Ob der großen Nachfrage und leider auch ob großer Dringlichkeit wird das Kursangebot erweitert.

Im April und im Juni gibt es gleich vier Gelegenheiten, an diesen kostenlosen Kursen teilzunehmen, die von qualifizierten Trainerinnen abgehalten werden. Geschult wird auf breiter Basis – von Früherkennung von Gefahrensituationen, Selbstschutz über Verhalten in realen Situationen, Selbstbehauptung bis zu rechtlichen Hinweisen. Zuätzlich erhalten alle Teilnehmerinnen einen kostenlosen Zugang zur Videoserie „Powerfrauen“, wo die häufigsten Übergriffe gegen Frauen thematisiert werden. Neu ist auch ein eigenes Angebot im Frühling für Jugendliche: Haris Bilajbegovic ist ab April jeden Mittwoch im Jugendzentrum und wird mit den jungen Menschen über Themen wie Gewaltprävention, was und wo beginnt Gewalt, Grenzen setzen, „Nein“ sagen, respektvolles Miteinander sprechen.

„Wir wollen möglichst vielen Frauen die Möglichkeit geben, grundlegende Techniken zur Selbstverteidigung zu erlernen und ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Vorbeugung ist enorm wichtig, dafür haben wir jetzt ein breites Angebot“, sagt Frauenreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ).

Die Kurse im Überblick

Schools of Kungfu, Piccostrafle 36, Anmeldung unter frauen@villach.at:

FR, 5. April, 17 bis 20 Uhr

SA, 6. April, 10 bis 13 Uhr

FR, 7. Juni, 17 bis 20 Uhr

SA, 8. Juni, 10 bis 13 Uhr

„Haris in Action“, ab April immer mittwochs, 16 bis 18 Uhr, Jugendzentrum