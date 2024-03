Gleich vier Villacher Betriebe kommen in den Genuss, ausgezeichnete Pioniere zu sein. Das Restaurant L‘Osteria in Villach und die Hotels Falkensteiner Schlosshotel in Velden, Karnerhof und Naturel Hotels & Resorts wurden für ihr Engagement in der Nachwuchsarbeit ausgezeichnet. Sie erhielten die neue Auszeichnung der Wirtschaftskammer für Lehrbetriebe. „Der Tourismus ist wahrscheinlich die schönste Branche der Welt und exzellente Lehrbetriebe sind unsere Leuchttürme. Diese Auszeichnung steht für eine herausragende Ausbildungsqualität, in den Betrieben wird ein Teil der Zukunftsträger unserer Branche ausgebildet“, meint Fachgruppenobmann Stefan Sternad.