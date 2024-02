Tausende Rezeptscheine wanderten über die Jahre über den Tresen von Johann Schwaiger. Der Allgemeinmediziner, der bis zuletzt in der Richtstraße in Villach ordiniert hat, stellte stets das Wohl anderer - vor allem jenes seiner Patienten - in den Vordergrund. Er war bemüht, über die medikamentöse Behandlung hinaus Heilung zu erzielen und Leidenswege so zu beenden.