Wenn es um Mode und Wohnaccessoires geht, kommt man in Kärnten an den beiden Unternehmerinnen Chiara Ambrusch und Lisa Jagenteufel nicht vorbei. Jagenteufel betreibt schon seit 2009 die „Villa Lotta“ in Ebental, Ambrusch bringt seit 2018 Boho-Vibes nach Klagenfurt.