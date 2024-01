Ein legendäres Fortgehlokal soll zu neuem Leben erweckt werden. Nachdem die „Disco Bull“ in Velden im September 2023 wegen „fehlender Frequenz, Teuerung und den Folgen der Pandemie“ geschlossen wurde, wird nun nach einem Nachfolger gesucht. Wie das Immobilienbüro „Eberhard Immobilien“ offenlegt, soll das Lokal mit einer Nutzfläche von 220 Quadratmetern verpachtet werden. „Die Disco liegt direkt an der Hauptstraße in Velden, nur wenige hundert Meter vom Zentrum entfernt. Die hauseigenen Parkplätze vor dem Lokal bieten genügend Platz für Ihre Gäste. Das Lokal ist komplett ausgestattet und kann gegen Ablöse mit dem gesamten Inventar übernommen werden“, heißt es weiter.

Laut Immobilienmaklerin Eva Bergmann gibt es für das Objekt bereits mehrere Interessenten. „Wir haben bisher aber noch niemandem zugesagt, weil wir jemanden suchen, der Erfahrung hat und den Betrieb als Disco oder Abendlokal weiterbetreiben möchte. Und das auch auf längere Sicht“, sagt Bergmann.

Die Discothek ist noch komplett ausgestattet © KK/Privat

Legendärer Treffpunkt

Wer auch immer das Lokal übernehmen wird, er übernimmt auch ein Stück Geschichte. Die Disco wurde 1994 von der Famlie Jahrmann übernommen und zuletzt von Thomas Jahrmann geführt. Das Bull war die Dorfdisco Nummer Eins am See und ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt. "Wir bedauern die Schließung sehr, immerhin sind wir eine Institution, ähnlich wie die Erni Bar am Längsee. Bei uns haben sich viele Paare kennengelernt, die jetzt Kinder erwarten", sagte Jahrmann kurz vor der Schließung gegenüber der Kleinen Zeitung. Legendär waren Schaumparties und Mottoabende im Lokal - und die Disco hat den heute bekannten DJ Ötzi mit groß gemacht.