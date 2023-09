Nach 50 erfolgreichen Jahren geht eine Ära zu Ende. Die Veldener Kultdisco "Bull" öffnet am Freitag und Samstag noch einmal für ein großes Abschiedsfest, danach wird sie geschlossen. Warum dem so ist? Das habe viele Gründe, sagt Betreiber Thomas Jahrmann. Eigentlich war eine Schließung nicht geplant, "aber nach Corona und der allgemeinen Teuerung ist alles mühsamer geworden. Es rentiert sich einfach nicht mehr." Zudem habe sich das Fortgehverhalten der Jugend geändert, sie sei nicht mehr so oft in Lokalen unterwegs. "Und auch die Saisonen sind ruhiger geworden, darauf müssen wir nun reagieren."