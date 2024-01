Seit fast 15 Jahren ist Kerstin Winkler als Masseurin und Heilmasseurin tätig, nun hat sie den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Ab sofort triift man sie in der Gemeinschaftspraxis „Gesund und Schön“ in der Poststraße 5 in Wernberg an, in der auch Physiotherapie, Kosmetik, Fußpflege und Energetik angeboten werden.

Zuvor war die 32-Jährige im Thermenhof in Warmbad tätig, die Selbstständigkeit bringt ihr nun mehr Zeit für ihre beiden Kinder und auch eine gewisse Flexibilität für die Patientinnen und Patienten. Neben klassischen Vormittagsterminen bietet sie nämlich auch Termine am Abend für Berufstätige an.

„Das Schönste ist, dass ich den Menschen helfen kann“

Als Heilmasseurin arbeitet Winkler auf Anweisung von Ärzten. Wer mit einer Überweisung vom Arzt ihre Dienste in Anspruch nimmt, genießt einen finanziellen Vorteil. Denn: „Die jeweilige Krankenkasse übernimmt einen Anteil an den Kosten“, klärt Winkler auf. Als Masseurin darf sie nur am gesunden Menschen arbeiten und bietet hier die klassischen Massagen an. Spezialisiert hat sie sich außerdem auf Heilmassage, Lymphdrainage, Fußreflexmassage, Bindegewebsmassage, Deep-Release-Massage, Hot-Stone Massage und Narbenbehandlung.

Auf die Frage, ob sie sich als Profi auch selbst manchmal gern massieren lässt, folgt ein klares „Ja“. „Eine Wohlfühlmassage tut einfach jedem gut“, sagt sie abschließend.