Die kleinen Narren überzeugten mit großen Pointen

Am Wochenende ging im Villacher Congress Center der Kinderfasching über die Bühne. 190 Kinder machten mit und begeisterten das Publikum mit einem flotten Schmäh. 15 Nummern wurden vom Lei-Lei-Nachwuchs einstudiert und in herziger Art auf die Bühne gezaubert. Allen voran das Mini-Lei-Lei-Prinzenpaar um Marie Schwab und Laurenz- Frederik Zavodnik. Unter der Ägide von Jugendministerin Andrea Miklautsch, die seit 23 Jahren beim Villacher Fasching ist, entwickelte sich in der Folge ein kurzweiliges Programm, an dem Kinder von zahlreiche Schulen sowie von Tanzstudios mitwirkten.