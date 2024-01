Brandalarm bei einem Betriebsgebäude der ÖBB in Villach. Am heutigen Donnerstag rückte die Hauptfeuerwache Villach aus, um einem Brandaalarm in der Nähe des Hauptbahnhofs nachzugehen. Dort wurde Rauchentwicklung in einem Elektroraum gemeldet, worauf sofort die Alarmstufe erhöht und zusätzliche Kräfte der Hauptfeuerwache Villach sowie die Freiwillige Feuerwehr Vassach alarmiert wurden.