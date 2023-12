Winterkomödie der Neuen Bühne Villach

140 Kleine Zeitung Club-Mitglieder waren die glücklichen Gewinner für eine exklusive Vorstellung von „Nein zum Geld“ am 5. Dezember. In der Komödie geht es um die zentrale Rolle des Geldes in unserer Gesellschaft. Geld oder nicht Geld, das ist die Frage. Mehr Informationen zu den weiteren Terminen unter neuebuehnevillach.at.