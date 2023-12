Ein bis zum letzten Sitzplatz gefülltes Haus und ein begeistertes Publikum gab es am vergangenen Freitag beim großen Adventkonzert der Musikschule Feistritz/Drau-Weißenstein in der Gemeinde Fresach. Die Bevölkerung dankte während der Veranstaltung mit tobendem Applaus und die Kinder hatten sichtlich Freude daran, vor so großem Publikum auf der Bühne zu stehen. Das Konzert wurde von den Kindern des Kindergartens Fresach eröffnet, in dem die Musikschule wöchentlich „musik.erforschen“ anbietet. Hier kommen die Kleinsten erstmals ganzheitlich mit Musik in Berührung,

Geschmückt war das Konzertprogramm mit Beiträgen aus der gesamten Musikschule. Alle Instrumente, die zum Unterricht angeboten werden, wurden präsentiert. Das stimmungsvolle Finale gestaltete der neue Kinderchor der Musikschule.