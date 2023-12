„Heute teilen wir etwas mit Euch, was normalerweise nicht zu teilen ist, da es eigentlich eine reine Privatsache ist und wir unser Privatleben immer aus der Öffentlichkeit gehalten haben. Wir haben daher lange überlegt, aber jetzt fühlt es sich richtig an“, leitet die Villacher Spitzenköchin Daniela Sternad ein Facebook-Posting ein, das in der Gastro-Szene für Aufsehen sorgen wird.

Weil sie und ihr Ehemann Stefan Sternad, er ist auch Sprecher der Gastronomie-Sparte in der Wirtschaftskammer, „seit mehr als einem Jahr getrennte Wege gehen“, haben sich im Frühsommer auch ihre beruflichen Wege getrennt. Daniela Sternad kocht seither nicht mehr im Haubenlokal in Wernberg, sondern „nur noch“ in der „Pasta Mama“ in der Villacher Innenstadt. Stefan Sternad führt „die Messnerei“ alleine.

Sehr forderndes Jahr

„Dieses Jahr war sehr fordernd. Ich bin froh, dass wir alles klären konnten und uns gut verstehen“, sagt er. Im aktuellen Restaurantfachführer „Gault&Millau“ erhielt „die Messnerei“ eine Haube, erkocht hat diese bereits Stefan Sternad. „Ich möchte mir im Frühjahr aber einen Koch dazu holen und habe auch schon jemanden im Auge“, sagt er. 2023 war der Betrieb „Wirtshaus des Jahres“. Dani Sternad entschied heuer zudem die Kochshow „Mein Lokal, dein Lokal“ für sich.