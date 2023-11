Seit acht Jahren ist Beate Egger als Yogalehrerin aktiv, betrieb bis zum Sommer 2023 ihr eigenes Yogastudio in Villach. Neben privaten Kursen bot sie auch jahrelang Yoga für Unternehmen und deren Mitarbeitende an, sie ist und war unter anderem für die Infineon, das Magistrat Villach oder die Omya tätig. Durch ihre Arbeit erkannte sie jedoch, dass Yoga zwar eine gute Unterstützung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist, aber dass es zunehmend mentale Themen gibt, die die Menschen belasten. Egger beschloss, sich zusätzlich zur psychosozialen Beraterin ausbilden zu lassen.

Auch WHO warnt

Mit diesem Ansatz liegt die Villacherin richtig, denn auch die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt vor mentaler Überbelastung und empfiehlt auch Unternehmen frühzeitig Schritte zu setzen. Egger wendet sich nun gezielt an die Unternehmen: „Man merkt, dass Menschen gestresster sind und oft mehrfach mental belastet. Das fängt im Privaten an und endet im Arbeitsalltag. Der Fachkräftemangel beispielsweise ist so ein Thema – die Unternehmen finden keine qualifizierten Mitarbeiter und somit bleibt viel Arbeit an denen hängen, die schon da sind“, erzählt Egger und weiter: „Unternehmen, die eine psychosoziale Beratung für ihre Mitarbeitenden anbieten, zeigen damit auch, dass sie die Menschen wertschätzen.“

Ein erster Schritt aus der Krise und das völlig anonym

Natürlich gibt es bereits Unternehmen, die fixe Therapiestunden bei Psychologen oder sogar Psychiaterinnen anbieten. Eine positive Entwicklung, jedoch mit einem kleinen Stolperstein: Wird die Therapie im eigenen Unternehmen angeboten, ist die Hemmschwelle, sie anzunehmen, oft groß. „Genau hier will ich ansetzen. Ich biete eine völlig anonymisierte Beratung an. Die Unternehmen informieren ihre Mitarbeitenden über die Möglichkeit eine Beratung in Anspruch zu nehmen, die Terminvergabe erfolgt dann aber nur mehr über die Person persönlich, die Beratung in meiner Praxis in Villach und auch die Abrechnung der Stunden wird anonymisiert an das Unternehmen weitergeleitet“, erklärt Egger ihr Konzept. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entstehen keine Kosten, die Unternehmen können im Vorfeld eine gewisse Anzahl an Beratungsstunden buchen. Wichtig ist Beate Egger noch zu erwähnen, dass sie ein Coaching, keine Therapie anbietet. „Bei mir geht es wirklich um Erste Hilfe. Wenn ich merke, dass bei einer Person mehr dahintersteckt, ist es meine Verpflichtung auf eine weiterführende Therapie hinzuweisen. Ich bin dafür da, Unternehmen für ihre Mitarbeiter die Möglichkeit zu geben, kostenlos in Beratung zu gehen, um kurzfristige Krisen begleitend gut zu überstehen“, sagt Egger.