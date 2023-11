Der Ausbau des Glasfasernetzes ist mittlerweile auch in Villach ein großes Thema, denn dieser schafft für die Bevölkerung eine digitale Grundversorgung. Die Errichtung dieser leistungsfähigen Netze durch die österreichische Glasfaser-Infrastruktur GmbH (öGIG) ist „unglaublich wichtig, um Villach als Wirtschafts- und Lebensraum zukunftsfit zu machen. Denn nur die Städte, die gut verbunden sind, haben in der Zukunft eine Chance. Und das geht mit schnellem, sicherem Internet“, erklärt Bürgermeister Günther Albel (SPÖ). In Landskron werden - als erster Stadtteil - bereits im kommenden Jahr die ersten Kunden die öFiber Netze nutzen können.