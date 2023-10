Gute Nachrichten aus der Villacher Lederergasse: Die Pächtersuche für die Tapasbar „Sem Jeito“ samt Weinkeller war erfolgreich. Noch heuer eröffnen die Wahlkärntner Meike Sudahl und ihr Partner, der Gastronom Gabriele Pezzullo, unter dem Namen „Noi“ die neu gestaltete Enoteca im Weinkeller des Kulturhofs sowie eine Cicchetteria in den ehemaligen „Sem Jeito“-Räumlichkeiten. Sudahl stammt ursprünglich aus Deutschland, Pezzullo aus Italien. Bis vor fünf Jahren hat das Paar in Berlin gelebt und auf der Durchreise nach Italien immer wieder einen Stopp im Kulturhof in Villach eingelegt. „So sind wir auf die Gastronomie aufmerksam geworden. Als diese dann neu zu verpachten war, haben wir sofort zugeschlagen“, freut sich die ausgebildete Köchin und Sozialarbeiterin, die mit ihrem Partner mittlerweile schon seit fünf Jahren in Kärnten lebt. „Wir sind damals mit der Intention nach Kärnten gekommen, irgendwann mal hier ein Lokal zu eröffnen.“ Gesagt, getan.