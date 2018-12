Facebook

Bereits das achte Jahr lädt die Führungscrew des Casino die Freude aus der Meierei an einem Freitagnachmittag im Avent nach Velden ein. Der Bimmelzug wartet, der gemeinsame Spaziergang entlang der Seepromenade und über den glitzernden Christkindlmarkt, eine Runde am Riesenrad. Heuer kommen die roten Weihnachtsmützen dazu. Sie verbinden die Menschen, die miteinander am Weg sind und auch Welten, die üblicherweise weit voreinander entfernt sind. Aber nicht an diesem Tag.

Dann ist das kleine Casineum für die lustige Runde reserviert, es gibt die schon traditionellen Sacherwürstln mit reichlich Senf und Kren, Kekse und Getränke – so viel jeder will. Die Führungskräfte des Casino sitzen unter den Klienten, es wird geplaudert. Es ist Zeit, die für alle von besonderem Wert ist. Paul Vogel über seinen ersten Adventkalendererfahrungen: „Es ist eine schöne Tradition, von der die Kollegen schon begeistert berichtet haben – zu recht. Für uns ist der Besuch auch etwas besonders Schönes, ein Moment der Stille und Besinnung in diesen Tagen vor Weihnachten, in denen wir Führungskräfte doch rund um die Uhr im Einsatz sind. Wir winken aus dem Zug hinaus und alle Menschen winken zurück, eine besondere Beobachtung.“ Foto © KK Das Miteinander regt wohl an, stärker nach außen zu gehen. Und es regt an, schon die nächsten Begegnungen zu planen. Vielleicht ein gemeinsamer Spieletag, da hätten alle Spaß. Oder ein gemeinsames Projekt zugunsten einer dritten Organisation. Wer weiß, bis zu den Engagementtagen im Juni ist Zeit, das nächste Zusammentreffen zu planen. Und was auch immer es wird, alle sind gewiss: Es wird wieder schön…

Informationen Der Tag findet statt im Rahmen des Adventkalenders des Netzwerks Verantwortung zeigen!, einem Verbund von Unternehmen und Organisationen, die sich mit konkreten Aktionen für verantwortliches Wirtschaften und guten sozialen Zusammenhalt im Land stark machen. 80 Unternehmen sind Partner des Netzwerks, das Casino Velden ist seit vielen Jahren aktiv dabei. Mehr über alle Projekte finden Sie auf www.verantwortung-zeigen.at oder auf der Facebookseite www.facebook.com/verantwortung.zeigen/