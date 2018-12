Es ist eine große und muntere Runde, die an diesem Nachmittag durch die Villacher Innenstadt zieht. Ein gemeinsamer Besuch des Christkindlmarktes steht am Programm, zu dem sich 19 Schülerinnen der ersten Klasse der Abteilung Mode des CHS Villach und eine Gruppe von Klientinnen und Klienten der Lebenshilfe aus Ledenitzen verabredet haben.

© KK

Gemeinsam geht es von der Schule zunächst zum Rathausplatz und dann die beleuchteten Straßen und Gassen entlang. Da gibt es vieles zu bewundern. Gemeinsam macht das noch mehr Spaß, haben sich die Schülerinnen doch bald den Menschen mit Behinderung angenähert und mit ihnen angefreundet. Bald gehen sie eingehängt durch die vorweihnachtliche Glitzerwelt.

Die Klassenvorständin Margit Pinter und ihre Kollegin Elisabeth Steinwender begleiten die motivierten jugendlichen Damen nicht nur in diesem Adventkalenderprojekt, sondern haben auch in der Vorbereitung in der Schule schon mitgewirkt. So haben die Schülerinnen viele rote Säckchen genäht und diese liebevoll mit Rentieren und vielen anderen weihnachtlichen Motiven bestickt und dann mit kleinen Süßigkeiten und individuellen Botschaften und guten Wünschen gefüllt. Diese Geschenke werden zum Schluss übergeben werden. Doch zunächst waren Getränke an einem der Stände gefragt. Und der Besuch der großen Krippe und vieles mehr. Foto © KK

Eines ist am Ende allen klar: Gemeinsam macht die Freude auf Weihnachten viel mehr Freude.

Informationen Der Tag findet statt im Rahmen des Adventkalenders des Netzwerks Verantwortung zeigen!, einem Verbund von Unternehmen und Organisationen, die sich mit konkreten Aktionen für verantwortliches Wirtschaften und guten sozialen Zusammenhalt im Land stark machen. 80 Unternehmen sind Partner des Netzwerks, das CHS Villach ist bereits zum wiederholten Mal aktiv dabei. Mehr über alle Projekte finden Sie auf www.verantwortung-zeigen.at oder auf der Facebookseite www.facebook.com/verantwortung.zeigen/