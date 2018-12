Bezahlte Anzeige Rotjacken zum Angreifen

Auf den ersten Blick sieht es so aus als ob Hauswirtschaft, Textil-Kreativ, Holz-Metall mit Eishockey nicht viel gemeinsam hätten, doch schnell wird klar, so einfach ist die Sache nicht. Denn die Jugendlichen aus den pro mente kijufa Arbeitsbereichen hatten heute die Möglichkeit unsere Rotjacken vom KAC beim Training und danach in der Kabine näher Kennenzulernen.