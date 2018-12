„So ein Tag, so wunderschön wie heute“, schallt es durch die volle Klagenfurter Eishalle. Eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen, ihre Betreuer und Mitarbeiter der Kärntner Sparkasse stehen am Eis und klatschen die erfolgreichen Eishockeyspieler des KAC ab.

© KK

Es ist ein schon traditionelles Adventkalenderprojekt, das an diesem Abend in der KAC Halle stattgefunden hat: Im Rahmen ihrer Kooperation hat das Bankinstitut Kinder und Jugendliche des SOS Kinderdorf und des Josefinum auf zu einem Heimspiel ihres Lieblingsvereins eingeladen. Es sind acht Kids im Alter zwischen 10 und 16 Jahren von Josefinum gekommen, die auch heuer vom pädagogischen Leiter der Einrichtung Ralph Puxbaumer begleitet wurden, seitens des SOS Kinderdorf waren junge unbegleitete Flüchtlinge von Lukasweg in Landskron und junge Herren von Burschenwohnen in Krumpendorf mit dabei.

Die für Unternehmenskooperation beim SOS Kinderdorf zuständige Ilona Geitner war ebenfalls mit von der Partie. Seitens der Sparkasse hat Marianne Millonig den Abend auch heuer wunderbar vorbereitet und begleitet und auch ihr Nachfolger Gilbert Blechschmid begleitete die sportbegeisterte Runde.

Foto © KK Der Abend selbst verlief vielfältig und sehr emotional. Er begann mit einer Begrüßung durch den neuen sportlichen Leiter des KAC Jo Reichel und einer Stärkung am vielfältig-reichen Buffet im VIP-Bereich, der heuer durch Umbauarbeiten im Obergeschoß der Eishalle in der nahen Messehalle 5 untergebracht ist. Dann ging es in die VIP-Loge in der Halle. In der Drittelpause stand der verletzte Manuel Geier für Fotos und Autogramme bereit und am Ende gab es für alle jungen Gäste ein Poster mit den Autogrammen aller Spieler.

Am spannendsten aber war natürlich die Dramaturgie des Spieles selbst. Aus einem Rückstand spielte sich der KAC schlussendlich zum 6:4 Sieg gegen Dornbirn und eroberte damit erstmals in dieser Saison den ersten Tabellenplatz. Als Spieler des Abends wurde der Dreifach-Torschütze Nick Peterson von den jungen Gästen dann am Eis prämiert und beglückwünscht. Es war wahrlich ein gelungener Abend in rot-weiß.

Seit vielen Jahren Der Tag findet statt im Rahmen des Adventkalenders des Netzwerks Verantwortung zeigen!, einem Verbund von Unternehmen und Organisationen, die sich mit konkreten Aktionen für verantwortliches Wirtschaften und guten sozialen Zusammenhalt im Land stark machen. 80 Unternehmen sind Partner des Netzwerks, die Kärntner Sparkasse ist seit vielen Jahren aktiv dabei. Mehr über alle Projekte finden Sie auf www.verantwortung-zeigen.at oder auf der Facebookseite www.facebook.com/verantwortung.zeigen/