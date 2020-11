Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fieber messen stand im Herbst bei den Ausbildungen auf dem Tagesprogramm. © KK/FF

Wenn die Sirene heult, rücken die Kameraden sofort zum Rüsthaus aus. Das hat sich auch in Zeiten von Corona nicht verändert und gibt den Helfern ein Stück Normalität zurück. Es gibt aber Unterschiede: „Wir müssen jetzt durchgehend Schutzmasken tragen, auf den Abstand achten. Es ist eine schwierige, aber bewältigbare Zeit. Bei uns ist so weit alles in Ordnung. Wir haben zwar vereinzelt Coronafälle, diese haben aber keine Auswirkungen auf den Einsatzbetrieb. Bisher ist keine Feuerwehr ausgefallen“, so Bezirksfeuerwehrkommandant Friedrich Monai.