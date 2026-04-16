Diebstähle, Einbrüche, Mord. All das und noch viel mehr offenbart die Kriminalpolizeiliche Anzeigenstatistik 2025, die Ende März veröffentlicht wurde. Bezirkspolizeikommandant Markus Tilli malt mit den Zahlen ein Bild des vergangenen Kriminaljahres.

Gleich zu Beginn geht es um ein allgegenwärtiges Thema: Betrug. Waren es noch 275 im Jahr 2024, sank die Zahl letztes Jahr auf 248. Dazu zählt auch die Cyberkriminalität. „Wir betreiben aktive Prävention und Bewusstseinsbildung, weshalb viel verhindert werden kann“, sagt Tilli. Beispiele können sein: Internetbetrug, falsche Bestellungen und auch „Spoofing“. „Mit gefälschten Telefonnummern werden Leute angerufen. Dies kommt auch beim Polizei-, Tochter- oder Neffentrick zum Einsatz.“

Ein weiterer Punkt ist der betrügerische Datenverarbeitungsmissbrauch sowie Hacken. Da gab es 15 Fälle. „Man klickt zum Beispiel auf einen Link, der Computer wird gesperrt und man wird anschließend aufgefordert zu zahlen.“ Ein Tipp, nicht auf solche Fallen reinzufallen, ist es, den Link genau anzuschauen. Wirkt er seriös? Hat er Rechtschreibfehler? Das sind alles Anzeichen, dass er nicht echt ist. „Die Qualität wird besser. Letztes Jahr gab es eine Serie mit einer gefakten Wirtschaftskammerseite“, sagt Tilli. Auch der sogenannte Polizei-Virus war vor einigen Jahren im Umlauf.

Suchtgifte sind ebenfalls ein großes Thema. Zwar ist die Zahl von 205 auf 159 Delikte gefallen, dennoch bedeutet das nicht zwangsläufig, dass weniger los wäre. „Suchtgift ist ein Kontrolldelikt. Wird weniger kontrolliert, gibt es auch weniger Aufgriffe. Heuer gehe ich von einer Steigerung aus, weil ich darauf Wert lege, dass viel kontrolliert wird“, meint Tilli entschlossen. Spitzenreiter unter den Drogen ist nach wie vor Cannabis, gefolgt von Heroin und Kokain. Alarmierend ist jedoch, dass sich eine neue, brandgefährliche Droge, im Bezirk breitmacht. „Es gibt Fälle, wo Fentanyl nachgewiesen wurde. Es ist im Kommen“, sagt Tilli und ergänzt: „Es ist hochgefährlich. Süchtige rennen dadurch herum wie Zombies.“ Die moderne, im Labor gezüchtete Droge ist so gefährlich, dass sich die Polizei nur mit Gummihandschuhen, Schutzbrille und Maske dem Pulver nähert.

3,12 Promille

Der nächste große Brocken ist der Verkehr. Insgesamt gab es 168 Verkehrsunfälle mit Personenschaden, 198 Verletzte und 17 von ihnen waren unter Alkoholeinfluss. Es gab einen Verkehrstoten – einen Motorradfahrer im Metnitztal. Es gab 285 positive Alkolenker und 159 Führerscheinabnahmen. „Die Masse war natürlich alkoholbedingt.“ Drogenlenker gab es 18. Der höchstgemessene Wert war 3,12 Promille.

Bezirkspolizeikommandant Markus Tilli © KLZ / Dorian Wiedergut

Ein Mord leuchtet in der Kriminalstatistik auf. Jedoch ist nicht ersichtlich, ob es sich dabei um einen tatsächlichen Mord handelt oder um versuchten Mord. Bei Körperverletzungen gab es einen Anstieg von 1,6 Prozent auf 128 Fälle. Dafür stieg auch die Aufklärungsquote auf 90 Prozent. Vandalismus sank von 231 auf 197 Anzeigen. Es gab 18 Fälle von schwerer Sachbeschädigung. Ein Beispiel dafür wäre ein Vorfall in Klein St. Paul, wo jemand mehrere Autos zerkratzt hat. Es gab 198 Diebstähle (278 gab es im Jahr davor) mit einer Aufklärungsquote von 42 Prozent. „Das ist recht hoch für Diebstähle. In den Städten ist diese geringer.“

Acht Fälle Tierquälerei

Die Zahl der Vergewaltigungen sank von fünf auf drei mit einer 100-prozentigen Aufklärungsquote. Gestiegen sind hingegen Fälle von Tierquälerei – von drei auf acht. Ebenso stiegen die Wiederbetätigungen von 16 auf 18 Fälle. Im Bezirk wurden 60 Betretungs- und Annäherungsverbote ausgesprochen. Zehn davon gingen an Frauen. „Es ist eine super Maßnahme. Wir sind damit europaweit Vorreiter, was den Schutz zu Hause betrifft. Einen massiven Rückgang, von 152 auf 94, gab es bei Einbrüchen.

Generell sieht die Statistik für Tilli unauffällig aus. „Es ist positiv, dass die Prävention im Cyberbereich gegriffen hat. Im Suchtmittelbereich muss heuer wieder mehr gemacht werden.“ Im Bezirk gibt es acht Dienststellen und 117 Polizisten.